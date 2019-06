Achtjährige schwer verletzt gefunden: Unfallflucht?

Siegburg (dpa/lnw) - Ein achtjähriges Mädchen ist schwerverletzt von Passanten auf einem Gehweg in Siegburg bei Bonn gefunden worden. Die Polizei geht von einem Verkehrsunfall aus und ermittelt wegen des Verdachts der Unfallflucht, teilte sie am Freitag mit. Wie sich bei Untersuchungen im Krankenhaus nach dem Auffinden am Donnerstagmittag herausgestellt habe, erlitt das Kind schwere innere Verletzungen und auch Knochenbrüche. Es werde auf der Intensivstation behandelt.

Von dpa