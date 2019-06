Unbekannter wirft gefrorenes Schnitzel in Auto-Heckscheibe

Bielefeld (dpa/lnw) - Ein Unbekannter hat ein gefrorenes Schnitzel in die Heckscheibe eines Autos geworfen und sie damit zum Platzen gebracht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte die 41 Jahre alte Autofahrerin in Bielefeld an einer Ampelkreuzung gewartet, als das Fleischstück von hinten in die Scheibe krachte. Zu den Gründen des Fleischwurfs vom Donnerstag gab es zunächst keine Erkenntnisse. Die Polizei ermittelt. Möglicherweise soll der oder die Unbekannte das Fleischstück zuvor noch gegen ein anderes Auto geschleudert worden. Der Schaden durch das tieffliegende Schnitzel war beträchtlich: Die Polizei schätzt ihn laut Mitteilung auf 1750 Euro.

Von dpa