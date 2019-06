Bergbaubehörde: Keine Gefahr für Bäume im Hambacher Forst

Arnsberg (dpa/lnw) - Die für den Bergbau zuständige Bezirksregierung Arnsberg sieht keinen Grund für den von Naturschützern geforderten sofortigen Stopp der Braunkohlebagger am Hambacher Forst. Der Wald sei nicht in Gefahr. «Wir sind sicher, dass nichts passiert», sagte ein Sprecher am Freitag. Der Energiekonzern RWE habe die Auflage, dass die oberste Sohle des Tagebaus nicht näher als rund 50 Meter an den Wald heranrücken dürfe.

Von dpa