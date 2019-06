Köln (dpa/lnw) - In einem Kölner Schwimmbad ist ein dreijähriger Junge ins tiefe Wasser geraten und untergegangen. Ein Bademeister habe das Kleinkind am Donnerstagnachmittag aus dem Schwimmerbecken gezogen und Reanimationsmaßnahmen eingeleitet, teilte die Polizei am Freitag mit. Rettungskräfte brachten den in Lebensgefahr schwebenden Jungen in eine Klinik.

Von dpa