Schwimmmeister-Verband kritisiert zunehmende Aggressivität

Düsseldorf (dpa) - Der Bundesverband Deutscher Schwimmmeister beklagt eine zunehmende Aggressivität in Freibädern. «Ich bin jetzt 45 Jahre im Job», sagte Verbandspräsident Peter Harzheim am Sonntag. «Man hat sicherlich einiges erlebt, aber was sich in den letzten 40 Jahren getan hat, ist doch erschreckend. Das Wort «Respekt» hatte früher eine ganz andere Bedeutung als heute.» Vor allem in den letzten zehn bis 20 Jahren habe sich das gründlich geändert.

Von dpa