Familie prallt mit Auto gegen Brückenpfeiler

Wachenroth (dpa/lby) - Eine vierköpfige Familie aus Nordrhein-Westfalen ist mit ihrem Auto auf der A3 im Landkreis Erlangen-Höchstadt verunglückt. Der Wagen war nach Polizeiangaben am frühen Sonntagmorgen in Richtung Frankfurt unterwegs und krachte bei Wachenroth frontal gegen einen Brückenpfeiler. Der 45 Jahre alte Vater wurde bei dem Aufprall hinter dem Steuer eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den lebensgefährlich Verletzten aus dem zerstörten Auto. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik.

Von dpa