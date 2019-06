Missbrauch: Bistum prüft Vorwürfe gegen Bocholter Pfarrer

Münster (dpa/lnw) - Das Bistum Münster geht Missbrauchsvorwürfen gegen einen 2011 verstorbenen Bocholter Pfarrer nach. Grundlage sei ein anonymes Schreiben, das vor einigen Tagen am Grab des Priesters gefunden wurde. Darin würden Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs erhoben, teilte das Bistum am Samstag mit. Bereits im Jahr 2013 und im März 2019 hätten sich zwei Betroffene gemeldet, hieß es weiter. Zu den Opfern machte das Bistum am Sonntag keine weiteren Angaben.

Von dpa