Streit bei Kinder-Fußballturnier: Vater mit Messer verletzt

Solingen (dpa/lnw) - Bei einem Kinder-Fußballturnier in Solingen ist am Samstag ein Vater mit einem Messer auf einen anderen losgegangen und hat ihm eine Stichverletzung zugefügt. Der 47-Jährige wurde kurzzeitig im Krankenhaus behandelt. Der 45 Jahre alte Tatverdächtige habe sich aus dem Staub gemacht, sei aber später in seiner Wohnung angetroffen worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Über den Vorfall hatte zunächst die «Rheinische Post» berichtet.

Von dpa