Dinslaken (dpa/lnw) - Drei Menschen sind bei einem Hausbrand in Dinslaken verletzt worden, darunter ein fünf Jahre alter Junge. Aus bislang ungeklärter Ursache brach in dem Reihenhaus am Sonntagabend ein Feuer im Keller aus, wie die Polizei mitteilte. Alle drei kamen zunächst in ein Krankenhaus.

Von dpa