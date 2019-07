Abkühlung kommt nach NRW

Essen (dpa/lnw) - In der ersten Juli-Woche kommt Abkühlung nach Nordrhein-Westfalen. Nach den hohen Temperaturen vom Wochenende hat nun eine Kaltfront das Bundesland erreicht, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen mitteilte. Bereits am Montag liegen die Höchstwerte demnach nur noch zwischen 24 Grad im Nordwesten und 27 Grad im Rheinland. Der Himmel zeige sich bewölkt und im Süden könne es vereinzelt zu Gewittern und Schauern kommen, hieß es.

Von dpa