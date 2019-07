Schalker Trainingsauftakt noch ohne Wunschspieler Raman

Gelsenkirchen (dpa) - Auf Wunschspieler Benito Raman musste der neue Chefcoach David Wagner am Montag beim Trainingsauftakt des FC Schalke 04 noch verzichten. Der belgische Flügelstürmer von Fortuna Düsseldorf fehlte ebenso wie etliche bei Schalke unter Vertrag stehende Profis. «Ich weiß nicht, was sich jetzt während des Trainings getan hat, aber vor dem Training war er noch Spieler der Fortuna», sagte Wagner nach der fast zweistündigen Einheit vor knapp 2000 Fans. Laut Medienberichten sind sich beide Fußball-Bundesligisten so gut wie einig über einen Wechsel Ramans, der den Düsseldorfern mehr als zwölf Millionen Euro einbringen soll.

Von dpa