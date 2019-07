Herkunft von rechtem Aufkleber in Polizeiwagen bleibt unklar

Duisburg (dpa/lnw) - Wer den Aufkleber der rechtsextremen Gruppierung «Identitäre Bewegung» in einem Polizei-Mannschaftswagen in Duisburg angebracht hat, bleibt nach wochenlangen Ermittlungen unklar. Zum Abschluss ihrer internen Untersuchung teilte die Duisburger Polizei am Montag mit, dass diese keinen Aufschluss über die Herkunft des Aufklebers ergeben habe. Der Sticker war am 1. Mai bei einem Einsatz an der Innenseite der Sonnenblende des Dienstwagens entdeckt worden.

Von dpa