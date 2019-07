Reul: Vorerst keine Elektroschock-Pistolen bei NRW-Polizei

Düsseldorf (dpa/lnw) - Elektroschock-Pistolen wird es bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen kurzfristig nicht geben. Einem Bericht der «Rheinischen Post» zufolge hält Innenminister Herbert Reul (CDU) zwar an der geplanten Einführung fest, verschiebt das Projekt jedoch auf unbestimmte Zeit. «Das Thema Taser steht momentan auf unserer Prioritätenliste nicht an oberster Stelle», sage Reul der «Rheinischen Post» (Montag). Er begründete dies mit «Zeiten knapper werdender Haushaltsmittel».

Von dpa