NRW unterstützt Paare bei Kinderwunschbehandlung

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen unterstützt Paare mit unerfülltem Kinderwunsch finanziell bei den kostspieligen medizinischen Behandlungen. Erstmals nehme das Land dieses Jahr an einem entsprechenden Bundesprogramm teil und stelle dafür 3,7 Millionen Euro bereit, sagte Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Dienstag. «Der Kinderwunsch darf nicht am Geld scheitern.»

Von dpa