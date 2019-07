Kaumkötter wird Direktor des Zentrums für verfolgte Künste

Solingen (dpa/lnw) - Der Kunsthistoriker Jürgen Joseph Kaumkötter wird neuer Direktor des Zentrums für verfolgte Künste Solingen. Kaumkötter folge auf Rolf Jessewitsch, der zum 1. Oktober in den Ruhestand gehe, teilte das Museum am Dienstag mit. Der 1969 in Osnabrück geborene Kaumkötter ist seit der Gründung des Zentrums 2015 als Kurator verantwortlich für das Ausstellungsprogramm.

Von dpa