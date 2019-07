Drogenrazzia in Duisburg und Moers: 17 Festnahmen

Duisburg (dpa/lnw) - Bei einer Drogenrazzia in Duisburg und Moers haben Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstagnachmittag 17 Menschen festgenommen. «Alle Festgenommenen stehen im Verdacht, als Mitglieder von Banden mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Handel getrieben zu haben», hieß es in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Sie sollten am Mittwoch einem Haftrichter am Amtsgericht Duisburg vorgeführt werden. Gegen 14 von ihnen hatten schon vor der Razzia Haftbefehle bestanden.

Von dpa