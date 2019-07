Münster: beste Voraussetzungen für Batterie-Forschungsfabrik

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) hatte am Freitag bekanntgegeben, dass Münster den Löwenanteil bekommt in einem insgesamt 500 Millionen Euro schweren Förderpaket des Bundes. Die nordrhein-westfälische Stadt hatte sich gegen Ulm durchgesetzt. Ulm zählt aber zu den weiteren Standorten für einzelne Aspekte der Forschung. Auch Salzgitter, Karlsruhe und Augsburg sind dafür vorgesehen.

Auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) positionierte sich erneut gegen Kritik an der Standortwahl. In Briefen an die Regierungschefs Markus Söder (CSU/Bayern), Winfried Kretschmann (Grüne/Baden-Württemberg) und Stephan Weil (SPD/Niedersachsen) schrieb er, die Bundesregierung habe sich für die «beste Bewerbung» entschieden. Die Ministerpräsidenten hatten die Standortentscheidung scharf kritisiert. Laschet bat nun seine Kollegen davon abzusehen, «den hervorragend qualifizierten Standort Münster weiterhin zu diskreditieren».