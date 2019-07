Große Unterschiede bei Grund- und Gewerbesteuer in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei der Grund- und Gewerbesteuer gibt es nach wie vor riesige Unterschiede zwischen den 396 Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen. Nach einem am Mittwoch vom Statistischen Landesamt veröffentlichten Überblick schwankte die Spanne der Hebesätze bei der Gewerbesteuer 2018 zwischen 250 Prozent in Monheim im Kreis Mettmann und 580 Prozent in Oberhausen.

Von dpa