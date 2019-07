Pöbelnder Partygast verletzt vier Polizeibeamte

Velbert (dpa/lnw) - Ein Einsatz wegen penetranter Ruhestörung ist für vier Polizeibeamte in Velbert bei Essen äußerst schmerzhaft verlaufen. Eine Partygesellschaft in einem Wohngebiet ignorierte in der Nacht auf Mittwoch die Aufforderung der Polizei, die Ruhevorschriften einzuhalten, wie die Polizei berichtete. Zwei Partygäste (36 und 31) ignorierten zudem einen Platzverweis, die Beamten hätten ihnen gar nichts zu sagen.

Von dpa