NRW-Unternehmer warnen vor industriefeindlicher Politik

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die nordrhein-westfälischen Unternehmer haben vor einer industriefeindlichen Umwelt- und Klimapolitik in Deutschland gewarnt. NRW-Unternehmerpräsident Arndt G. Kirchhoff sagte am Mittwoch in Düsseldorf: «Wer Industrie aus Deutschland vertreibt, hilft weder der Umwelt noch dem Klima.» Die deutsche Energiewende könne nur dann positive Auswirkungen auf den globalen Klimaschutz haben, wenn viele andere Länder nachzögen. Und der in Deutschland beschlossene Kohleausstieg werde nur Nachahmer finden, wenn die Energiewende hierzulande auch wirtschaftlich ein Erfolg werde, sagte Kirchhoff beim Unternehmertag NRW.

Von dpa