TÜV-Experte: Vor der ersten Fahrt mit dem E-Scooter üben

Köln (dpa/lnw) - Vor der ersten Fahrt mit einem E-Tretroller sollten sich Benutzer nach Meinung von Fachleuten unbedingt mit dem Gefährt vertraut machen. «Man sollte sich nicht sofort in den öffentlichen Verkehr begeben, sondern zunächst auf einem geschützten Platz üben», sagte Thomas Rohr, Zweiradexperte des TÜV Rheinland, am Donnerstag in Köln. Kurvenfahren, Bremsen, abruptes Ausweichen und Gas geben sollten in Ruhe ausprobiert werden.

Von dpa