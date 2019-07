Menden (dpa/lnw) - Ein Mann hat im sauerländischen Menden zwei Polizisten nach seiner Festnahme verletzt, so dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. Zuvor hatten die Beamten den wegen Schulden per Haftbefehl gesuchten 34-Jährigen am Mittwoch festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Demnach verhielt er sich ruhig, so dass ihm keine Handschellen angelegt wurden.

Von dpa