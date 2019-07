Aufsteiger Köln startet vor 800 Fans in die Vorbereitung

Köln (dpa) - Bundesliga-Rückkehrer 1. FC Köln ist vor rund 800 Fans in die Vorbereitung auf die neue Fußball-Saison gestartet. Neben dem neuen Cheftrainer Achim Beierlorzer waren am Donnerstag auch die bisherigen Neuzugänge Kingsley Ehizibue, Kingsley Schindler, Birger Verstraete und Julian Krahl dabei. «Morgens um zehn 800 Menschen hier raus zu bringen - herzlichen Dank für den warmen Empfang kann ich da nur sagen», sagte Beierlorzer nach der ersten von zwei Einheiten. «Wir freuen uns darauf, jetzt wieder Bundesliga spielen zu dürfen, und da wollen wir auch was zurückgeben.»