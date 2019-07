Großaufgebot der Polizei bei Clanfamilien-Hochzeit

Bottrop (dpa/lnw) - Anlässlich der Hochzeitsfeier einer Clanfamilie in Bottrop hat die Polizei in mehreren Städten rund 450 Gäste kontrolliert und zwei festgenommen. Nach eigenen Angaben hatte die Polizei im Vorfeld Informationen, dass es am Mittwoch bei der Feier zu Straftaten kommen könnte. Rund um den Veranstaltungsort wurden Kontrollpunkte eingerichtet, an denen die Beamten die anreisenden Gäste verschiedener Familienclans herauswinkte.

Von dpa