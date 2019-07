Radioaktive Strahlung aus Containern: Großeinsatz

Düsseldorf (dpa/lnw) - Radioaktive Strahlung aus Überseecontainern hat in Düsseldorf einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Bei der Überprüfung zweier noch auf dem Lkw stehender Transportbehälter am Zollamt im Stadtteil Reisholz schlugen am Donnerstagmorgen Messgeräte im schwachen Bereich aus, sagte ein Feuerwehr-Sprecher. Weitere Messungen hätten dann ergeben, dass die Strahlung deutlich unter den Grenzwerten liege, die beim Versand von radioaktiv strahlenden Medizinprodukten gelten.

