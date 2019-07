Schulen: Experten fordern Aufklärung über «Loverboy»-Methode

Düsseldorf (dpa) - Eltern, Opfer und Sachverständige fordern bereits in Schulen die Aufklärung junger Mädchen über die heimtückische «Loverboy»-Methode. In den vergangenen zehn Jahren sei die Zahl der Meldungen von Opfern und Angehörigen gestiegen, heißt es in einer Stellungnahme der Elterninitiative für «Loverboy»-Opfer für eine Anhörung im nordrhein-westfälischen Landtag an diesem Freitag. Betroffen seien junge Mädchen in Städten, aber auch Landkreisen. Der Gutachter Jürgen Antoni empfiehlt ein breit angelegtes Aufklärungskonzept in den Schulen schon ab der siebten Klasse.

Von dpa