Frau stirbt bei Straßenbahn-Unfall in Düsseldorf

Düsseldorf (dpa/lnw) - Eine Frau ist in Düsseldorf auf einem Fußgängerüberweg von einer Straßenbahn erfasst und zu Boden geschleudert worden. Sie starb an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Der Zusammenstoß habe sich am Freitagnachmittag in unmittelbarer Nähe einer Haltestelle ereignet. Nach ersten Erkenntnissen hatte die 65-jährige Frau auf dem Fußgängerweg die einfahrende Bahn aus zunächst unklarer Ursache nicht beachtet.

Von dpa