Berlin/Dresden (dpa) - Der Maler Eberhard Havekost ist tot. Er sei am Freitag in Berlin im Alter von 52 Jahren gestorben, sagte sein Galerist Frank Lehmann am Samstag in Dresden. «Ich bin tief erschüttert, sein Tod kam so plötzlich», sagte Lehmann. Havekost habe noch so viele Pläne gehabt.

Von dpa