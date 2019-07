Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach aggressiven Ausfällen von Badegästen vor einer Woche ist es an diesem Wochenende im Rheinbad in Düsseldorf ruhig geblieben. Das teilte ein Sprecher der Polizei am Sonntag mit. Einsatzkräfte seien in Bereitschaft gewesen, um im Notfall direkt vor Ort zu sein. Das war an diesem Wochenende allerdings nicht nötig.

Von dpa