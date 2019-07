44-Jährige tot entdeckt: Mord nicht ausgeschlossen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach dem Fund einer bereits stark verwesten Leiche in einer Wohnung in Düsseldorf schließen die Ermittler einen Mord nicht aus. Die Überreste einer 44-Jährigen waren vor einer Woche in einer ungewöhnlichen Situation gefunden worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Weitere Einzelheiten wollten die Ermittler aus taktischen Gründen aber nicht nennen.

Von dpa