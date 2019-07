Reisebus-Unfall auf A44: Staatsanwaltschaft ermittelt

Lichtenau (dpa/lnw) - Nach einem Reisebus-Unfall auf der A44 nahe Lichtenau in Nordrhein-Westfalen hat die Staatsanwaltschaft Paderborn Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen den Fahrer aufgenommen. Das sagte eine Polizei-Sprecherin am Montag. Nach einem Unfall dieser Art sei das ein «Automatismus». Bei dem Unfall in der Nacht zum Sonntag war der Bus aus Hameln umgekippt. 40 Menschen wurden verletzt, 10 davon kamen in Krankenhäuser, darunter der Busfahrer und sein Kollege.

Von dpa