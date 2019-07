Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach dem Tod einer Frau im Anschluss an eine Schönheitsoperation in Düsseldorf hat die Obduktion zunächst keine Klarheit über die Ursache erbracht. «Wir müssen weitere Untersuchungen abwarten», sagte Staatsanwalt Uwe Kessel am Montag auf Anfrage. Diese könnten ein bis zwei Wochen dauern.

Von dpa