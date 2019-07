Haus der Geschichte zeigt deutschen Blick auf Großbritannien

Bonn (dpa) - «Very British - ein deutscher Blick» heißt eine neue Ausstellung im Haus der Geschichte in Bonn. Sie widmet sich den deutsch-britischen Beziehungen seit 1945. Zu den 500 Exponaten gehören das Original-Tigerfell aus dem Silvestersketch «Dinner for One», ein Bühnenkostüm von Beatle George Harrison, der Ball aus dem legendären WM-Finale 1966 und ein Kleid, das Königin Elizabeth II. bei ihrem Staatsbesuch in Deutschland 1965 trug.

Von dpa