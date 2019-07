Gericht soll Namensstreit um Bordell «Dali» klären

Marsberg (dpa/lnw) - Eine spanische Stiftung hat Klage gegen einen sogenannten Sauna-Club im Sauerland eingereicht, der sich nicht weiter nach dem Künstler Salvador Dali benennen soll. Der Name «Parkschloss Dali» verstoße gegen das «postmortale Persönlichkeitsrecht» des 1989 gestorbenen surrealistischen Malers, heißt es in der Klageschrift, wie ein Sprecher des Landgerichts Arnsberg auf Anfrage am Dienstag mitteilte. «Das Zivilverfahren läuft bei uns.» Die Erwiderung des beklagten Clubs stehe aber noch aus.

Von dpa