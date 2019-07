Nottuln (dpa/lnw) - Ein Senioren-Ehepaar ist in Nottuln bei Münster bei einer Gasexplosion schwer verletzt worden. Die 77 Jahre alte Frau erlitt bei dem Vorfall am Dienstag Verbrennungen und kam mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus, wie die Polizei berichtete. Auch der 79 Jahre alte Ehemann kam in eine Klinik.

Von dpa