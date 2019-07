Schlag gegen organisierte Schwarzarbeit am Bau

Aachen (dpa/lnw) - Zoll und Steuerfahndung haben im Raum Aachen ein System von Schwarzarbeit am Bau aufgedeckt. Die Beschuldigten sollen sanierungsbedürftige Immobilien erworben und mit Schwarzarbeitern kostengünstig saniert haben. Um die Schwarzgeldzahlungen zu verschleiern, hätten eigens gegründete Firmen, die keinen regulären Geschäftsbetrieb unterhielten, Scheinrechnungen ausgestellt, teilte das Hauptzollamt Aachen am Dienstag mit. Auf den Konten dieser Firmen seien rund 3,5 Millionen Euro eingegangen und dann größtenteils in bar abgehoben worden.