«Schnapsidee»: Trio will aufblasbares Zelt stehlen

Iserlohn (dpa/lnw) - Als «Schnapsidee» haben drei Männer gegenüber der Polizei in Iserlohn im Sauerland ihren Versuch bezeichnet, ein aufblasbares, drei Meter hohes Zelt zu stehlen. Es war nach dem örtlichen Schützenfest bereits wieder abgebaut worden. «Ein Zeuge beobachtete die drei Männer dabei, wie sie versuchten, das Zelt unter einem Begrenzungszaun durchzuschieben», so die Polizei am Dienstag in einer Mitteilung.

Von dpa