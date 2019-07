Mettmann (dpa/lnw) - Die Polizei ist einer Bande auf die Spur gekommen, die seit mindestens zwei Jahren in großem Stil Profi-Werkzeuge aus Handwerkerfahrzeugen gestohlen haben soll. Drei Verdächtige - zwei Männer und eine Frau - wurden am vergangenen Freitag in Werne und Unna festgenommen. Sie sitzen in Haft.

Von dpa