Krankenwagen für Terror-Miliz: Fünf Männer angeklagt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf hat fünf mutmaßliche islamistische Unterstützer der Terrormiliz Ahrar al-Sham angeklagt. Die Männer sollen mehrere Krankenwagen in Deutschland gekauft und 2013 und 2014 nach Syrien gebracht haben, wie die Anklagebehörde am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Ein 63 Jahre alter Helfer war deshalb bereits 2017 vom Oberlandesgericht Düsseldorf zu einer Haftstrafe von sechs Jahren und drei Monaten verurteilt worden.

Von dpa