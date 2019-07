Tod beim Flitterwochen-Sex: Angeklagter schuldfähig.

Krefeld (dpa/lnw) - Der wegen Mordes an seiner Ehefrau vor dem Krefelder Landgericht stehende Personalvermittler ist nach Ansicht eines psychiatrischen Gutachters voll schuldfähig. Es gebe keine Anhaltspunkte für eine verminderte Schuldfähigkeit des 52-Jährigen, führte der Sachverständige am Dienstag nach Angaben eines Gerichtssprechers aus. Unterdessen erteilte das Landgericht den rechtlichen Hinweis, dass auch eine Verurteilung des Mannes lediglich wegen fahrlässiger Tötung in Betracht komme. Begründet wurde dies nicht.

Von dpa