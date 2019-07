Stadt Essen erwägt Anhebung von Schule in Schieflage

Essen (dpa/lnw) - Im Fall eines durch Bergsenkungen in Schieflage geratenen Schulgebäudes in Essen prüft die Stadt, ob das gesamte Gebäude angehoben werden kann. Ziel sei eine Verringerung oder Beseitigung der Schieflage, sagte eine Stadtsprecherin am Dienstag. Ende Juli wolle man sich vor Ort ein genaueres Bild machen. Die Höhe der Kosten müsse noch geklärt werden. Nach Angaben der Sprecherin würde die Anhebung der Schule durch eine Spezialfirma drei bis vier Tage dauern. Hinzu kämen Vor- und Nacharbeiten.