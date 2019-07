Hass im Netz: Spezialisten zuständig für gravierende Fälle

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen bekommt eine zentrale Anlaufstelle für gravierende Fälle politisch motivierter Hassrede im Internet. Das kündigte NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) am Dienstag in Düsseldorf an. Die bereits bestehende «Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen» (ZAC NRW) sei künftig landesweit für die in sozialen Medien verübte Hasskriminalität mit besonderer Reichweite zuständig. Dazu zählten etwa auch Morddrohungen über Twitter oder Facebook gegen Politiker.

Von dpa