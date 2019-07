SV Sandhausen holt Innenverteidiger Nauber aus Duisburg

Sandhausen (dpa/lsw) - Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat den Innenverteidiger Gerrit Nauber verpflichtet. Der 27-Jährige unterschrieb bei den Kurpfälzern einen Vertrag bis 30. Juni 2021, teilte der Verein am Mittwoch mit. Nauber spielte zuletzt für den Zweitliga-Absteiger MSV Duisburg, sein Vertrag war dort ausgelaufen. Für den MSV bestritt er in zwei Spielzeiten insgesamt 64 Partien im Profiunterhaus. «Wir sind sehr froh darüber, solch einen erfahrenen Zweitligaspieler bei uns am Hardtwald begrüßen zu dürfen», sagte Sandhausens Sportlicher Leiter Mikayil Kabaca. Der Neuzugang könne in der Innenverteidigung sowohl links wie auch rechts eingesetzt werden.

Von dpa