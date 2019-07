Mit ABC-Schutzanzügen im Supermarkt: Ungewöhnliche Übung

Ratingen (dpa/lnw) - Die Ratinger Feuerwehr hat mit einem Grillgut-Kauf für einen ABC-Einsatz geübt. «Die seltsamen Gestalten, die in dem Supermarkt für einen Grillabend einkauften, waren Angehörige der Spezialeinheit für Atomare, Biologische und Chemische Schadenslagen», teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Drei Einsatzkräfte in orangen Schutzanzügen besorgten dabei Grillgut, aber auch Gemüse.

Von dpa