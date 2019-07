Kioskbetreiber verhaftet: Verdacht des Mordversuchs

Der Mann soll in der Nacht zum 5. März 2018 in seinem ungenutzten Kiosk in einem fünfstöckigen Mehrfamilienhaus in Düsseldorf Benzin ausgeschüttet und Feuer gelegt haben. Zu der Zeit schliefen zehn Bewohner in dem Haus. Sechs von ihnen konnten sich selbst retten, vier wurden von der Feuerwehr aus dem brennenden Haus gerettet. Der Schaden wurde auf 150 000 Euro beziffert.

Laut Anklage wollte der Kioskbetreiber mit dem Feuer die laufenden Mietkosten einsparen. Der Büdchenbesitzer bestreitet die Vorwürfe. Der Staatsanwalt hatte den Haftbefehl im Prozess beantragt. Das Landgericht hatte ihn auch erlassen, aber sogleich gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Dagegen hatte der Staatsanwalt mit Erfolg Beschwerde eingelegt.