Zu zweit auf E-Scooter unterwegs: Polizei zieht Bilanz

Köln (dpa/lnw) - Mehrere Verwarnungen und zwei Straftaten: Die Polizei Köln hat am Mittwoch an drei Orten verstärkt E-Scooter-Fahrer kontrolliert und zahlreiche Verstöße festgestellt. Von 55 E-Tretroller-Fahrern mussten 22 ein Verwarnungsgeld bezahlen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sieben davon fuhren beispielsweise zu zweit auf dem Roller. Zusätzlich waren in zwei Fällen keine Versicherungsplaketten an den E-Scootern angebracht. Die Halter begingen damit eine Straftat.

Von dpa