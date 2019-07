Fahrt ohne Führerschein: Zaun getroffen, Einfahrt verfehlt

Werl (dpa/lnw) - Eine Probefahrt ohne Führerschein kommt einen 20-Jährigen teuer zu stehen. Der junge Mann kam am Mittwoch in ein Autohaus in Werl, weil dieses im Internet ein schickes Auto angeboten hatte. Der offenbar Vertrauen erweckende Interessent konnte zwar keine Fahrerlaubnis vorweisen, legte aber seinen Personalausweis vor. Das überzeugte den Autohändler, mal ein Auge zuzudrücken, wie die Polizei berichtete.

Von dpa