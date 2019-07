Mit Regenschirm in die Ferien: Gewitter und Schauer in NRW

Essen (dpa/lnw) - Kein schöner Start für die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen: Das Wochenende wird am Freitag mit kräftigen Gewittern, Schauern und teils Starkregen eingeleitet. Selbst Hagel sei nicht ausgeschlossen, wie der Deutscher Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Essen mitteilte. Die Sonne lässt sich bei dichten Wolken kaum blicken, die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 24 Grad. «Der Samstag wird auf jeden Fall ruhiger, es ist aber weiterhin mit Schauern und schwächeren Gewittern zu rechnen», sagte eine Meteorologin des DWD. Die Temperaturen liegen dann bei 19 bis 22 Grad.