Mann will Freundin auf Wache helfen: landet hinter Gittern

Münster (dpa/lnw) - Eine per Haftbefehl gesuchte Schwarzfahrerin hat unabsichtlich auch ihren Lebenspartner ins Kittchen gebracht. Die 28-Jährige war am Hauptbahnhof in Münster bei einer Kontrolle aufgefallen und festgenommen worden. Da sie wegen Diebstahls und Schwarzfahrens eine sechswöchige Haftstrafe absitzen muss, sollte sie sofort hinter Gitter, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte.

Von dpa