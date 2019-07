Gebauer will digitales Schulprojekt künftig ausschreiben

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach heftiger Kritik an der Vergabepraxis eines Digitalprojektes an Grundschulen will Landesschulministerin Yvonne Gebauer (FDP) das Projekt künftig öffentlich ausschreiben. Darüber informierte Gebauer am Freitag die Fraktionen im Landtag. Die Opposition im Landtag hatte der FDP-Ministerin vorgeworfen, dass sie den 650 000 Euro-Auftrag für die «Mobile Digitalwerkstatt» ohne Ausschreibung an eine Firma einer FDP-nahen Unternehmerin vergeben hatte.

Von dpa